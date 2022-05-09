Karaköprü'de geleceğin sporcuları yetiştiriliyor

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri içerisinde çocuklar için açtığı spor kurslarıyla çocukların geleceğin sporcuları olma yolunda sporla tanışmasını sağlıyor. Karaköprü Belediyesi'nin Çankaya Mahallesinde bulunan çadır spor merkezinde ve Doğukent Mahallesindeki spor kompleksinde Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik basketbol, tekvando, kickboks ve voleybol kursları veriliyor.

Çocukların okuldan kalan zamanlarını sporla değerlendirmeleri için açılan kurslarda çocuklara hem spor disiplini hem sağlıklı yaşam bilinci hem de fiziksel gelişim anlamında katkı sunulması hedefleniyor. Ayrıca çocuklara verilen temel eğitimle birlikte çocukların bu spor dallarında geleceğin milli sporcuları olmaları yolunda temel eğitim de veriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, spora ve sporcuya önem verdiklerine değinerek, “Bu kurslardaki öncelikli amacımız sağlıklı nesiller için sporla büyüyen bir gençlik için ön ayak olmaktır. Bunun yanında geleceğin milli sporcuları neden Şanlıurfa'dan ve Karaköprü'den çıkmasın diyerek bazı branşlarda temel eğitim ve disiplini çocuklara antrenörlerimiz veriyor. Hatta kurslarımızda yetişen Hüseyin Baydilli kardeşimiz tekvando dalında farklı şehirlerde yapılan şampiyonalarda dereceler elde etti ve milli takım seçmelerine katılacak. İşte bizim amacımız bu gibi kardeşlerimizin önünü açıp milli takım seviyesine gelmelerine yardımcı olmaktır” diyerek bu kursların yaz döneminde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çocuklar kendilerine sunulan spor imkânı için mutlu olduklarını ifade ederken, kendilerine bu imkânı sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler.