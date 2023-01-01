Karaköprü'de gençler için bir yatırım daha hizmete açıldı

Başkan Metin Baydilli ile Atakent Mahallesindeki gençler için kazandırılan sentetik çim sahanın açılışı gerçekleştirilerek gençlerin hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi ilçeyi kalkındırmak için yatırımlarını bir bir hizmete açıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin ilçedeki gençler için girişimde bulunduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla ilçe merkezine kazandırılan sentetik çim sahalardan biri daha hizmete açıldı.

Seyrantepe Mahallesinin ardından bugün de Atakent Mahallesindeki gençlerin spor yapması için kazandırılan sentetik çim saha için açılış töreni gerçekleştirdi. Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 2023 yılına girerken güzel bir hizmeti daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Her geçen gün gözle görülür bir şekilde büyüyen Karaköprü'ye güzel hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Biz gençlerimize çok değer veriyoruz ve onların daha güzel alanlarda spor yapabilmesi için semt sahaları yapıyoruz. Atakent Mahallemizdeki gençlerimizin spor yapabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hibeleriyle bu güzel tesisi kazandırdık ve açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah yeni yılda da hizmetlerimiz devam edecektir. Gençler siz isteyin biz yapalım, semt sahamız Atakent Mahallemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ie Türkiye'nin en güzel şehrinin gelişen ilçesinde böyle bir tesisin hizmete açılmasından dolayı çok gururlu olduklarını belirterek, “Gençlerimiz için güzel bir spor alanı olacak bu tesisin mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da, Karaköprü'nün hızlı büyüyen bir ilçe olduğuna değinerek buradaki genç nüfus için bu tür sosyal donatılara ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek Karaköprü Belediyesinin de gençler için güzel sosyali sportif alanlar kazandırdığını kaydetti.

Atakent Mahalle Muhtarı Hasan Gümük de yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek mahalledeki çocuklar için güzel bir oyun alanı kazandırıldığını ifade etti. Muhtar Gümük, tüm hizmetleri için mahalle adına Başkan Baydilli'ye teşekkür etti.

Açılışın ardından Karaköprü Belediyesporun altyapısındaki çocuklar bir açılış maçı yaparken Milletvekili Cevheri ve Başkan Baydilli de maçı izleyip açılışa gelen çocuklar ve vatandaşlarla sohbet etti.