Karaköprü'de gençler robotik kodlama eğitimi alıyor

Karaköprü Belediyesi, gençler için geleceğin dili ve mesleği olarak gösterilen Robotik Kodlama Kursu ile stem, kodlama ve basit yazılım eğitimi vererek gençlerin teknoloji ve yazılımla tanışmasını sağlıyor

Eğitime her zaman destek veren Karaköprü Belediyesi gençlerin bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde açılan kursta gençlere sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan, ‘Robotik Kodlama Eğitimi' kursu veriliyor. Robotik Kodlama Eğitimi sayesinde gençler; algoritma oluşturmadan, 3D çizim tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor. Blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama eğitimi alan gençler gelecekte yazılım mühendisi olma yolunda temel eğitimleri şimdiden öğreniyor. Robotik Kodlama Kurs Eğitmeni Gamze Nur Sucu ise amaçlarının gençlerin teknoloji ile daha fazla iç içe olması ve öğrenmesi olduğunu kaydederek, “Burada gençlerimize nesne tabanlı ve blok tabanlı kodlama eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz de severek ve heyecanla kursumuza geliyor ve öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim amacımız bu eğitimlerle gençlerimize kodlama eğitiminin temelini vererek gelecekte bu alanda alacakları eğitime zemin hazırlamaktır. Bu güzel imkanları bize sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ediyorum” dedi.

Stem ve robotik kodlama kursu Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi'nde hafta içi her gün devam ediyor.