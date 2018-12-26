Karaköprü'de gençler sınavlara okuma evlerinde hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesinin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Atakent ve Esentepe Okuma evleri sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilere sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı sağlıyor. TYT, YKS, ALES, KPSS ve TUS gibi sınavlara hazırlanmak için okuma evlerinde ders çalışmayı seçen öğrenciler burada sessiz bir ortamda çalışırken, okuma alışkanlığı olan gençler ve vatandaşlar da okuma evlerindeki kütüphaneden faydalanabiliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de aralıklı olarak okuma evlerini ziyaret ederek ders çalışan gençlerle bir araya gelirken, gençlerin eğitim ile ilgili taleplerini dinliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü'de kütüphane ve gençlerin ders çalışma ortamı eksikliğini gidermek adına yaptıkları okuma evlerine gençlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirirken, bu tür hizmetlerin geleceğe yatırım olduğu için artırılması gerektiğine dikkat çekti. Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Karaköprümüze kazandırdığımız bu okuma evlerimiz gençlerimize verdiği hizmetle çok önemli bir işlev görüyor. Burada gençler hem sessiz bir ortamda sınavlarına çalışabiliyor hem de kütüphanemizden yararlanarak kitap okuyabiliyor. Esentepe ve Atakent mahallelerimizde bu okuma evlerimiz faaliyete geçti ancak bu yapılardan her mahallemize kazandırmak istiyoruz. Okuma evlerimize gösterdikleri ilgiden dolayı öğrenci kardeşlerimize ve kitap okumak için gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize derslerinde ve sınavlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Baydilli Doğukent Mahallesinde yapılacak olan okuma evinin de yakında hizmete gireceğinin müjdesini verdi.