Karaköprü'de geri dönüşüm seferberliği sürüyor

Karaköprü Belediyesi'nin Şanlıurfa'da bir ilk olarak başlattığı sıfır atık geri dönüşüm projesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, şu ana kadar yaklaşık 10 bin ton geri dönüştürülebilir atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Karaköprü Belediyesi tarafından önceki yıllarda Şanlıurfa'da bir ilk olarak başlatılan ‘Sıfır atık ve geri dönüşüm' projesi ile Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından ilçe genelinde bir geri kazanım seferberliği oluşturulurken, vatandaşlar da projeye önemli derecede destek verdiler. Proje kapsamında Karaköprü Belediyesi tarafından ilçede birçok noktaya geri dönüşüm ve atık yağ kutuları bırakılırken, anlaşmalı firma vatandaşların buraya bıraktıkları atıkları ve yağları toplayıp geri dönüşüme götürüyor. Bu şekilde hem çevrenin korunması hem de ilçe adına ekonomik kazanç sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca Karaköprü Belediyesi GAP Bölge İdaresi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projeyle ilçeye 6 bin metrekare alanda geri dönüşüm tesisi kazandırdı. İlçedeki okul, kurum, kuruluşlara 5 bin adetten fazla mavi geri dönüşüm kutusu dağıtılırken, 300 adetten fazla farklı büyüklüklerde pil kutusu dağıtımı yapıldı. Atık yağ toplanmasında da 150 adet varil ve 6 bin adet küçük yağ bidonu da belirlenen noktalara dağıtılırken, 60 adet geri dönüşüm kafesi ile geri dönüşüme katkı sağlanıyor.

Bugüne kadar projede yaklaşık 10 bin ton geri dönüştürülebilir atık ve 12 bin litrenin üzerinde atık yağ toplanarak geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırıldığı öğrenildi. Bu sayının her geçen gün arttığı ve vatandaşların geri dönüşüm projesinden memnuniyet duydukları görülürken, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla noktaya geri dönüşüm ve atık yağ kutularının yerleştirileceği belirtildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli geri dönüşüm projesine büyük önem verirken, projenin daha yaygın hale gelmesi, hem doğaya hem de ekonomiye fayda sağlaması için projenin daha iyi yürütülmesi azami gayret gösteriyor. Baydilli'nin girişimleriyle 2 milyon liralık geri dönüşüm ekipman ve araç hibesi alınırken, ilçede 4 milyon lira değerinde 6 bin metrekare alanda geri dönüşüm tesisi yapıldı. Pandemi nedeniyle tesisin faaliyete geçmesi ertelenirken, en kısa sürede faaliyete geçirilerek ekonomiye de önemli kazanç sağlaması hedefleniyor.

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma birimi sıfır atık geri dönüşüm projesini yeni dönemde genişleterek devam ettirecek.