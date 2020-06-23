Karaköprü'de halı dokuma merkezleri açılıyor

Karaköprü Belediye'sinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi, Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı ‘maharetli hanım eller' projesiyle ilçeye bağlı Akziyaret ve Hamurkesen kırsal mahallelerinde halı dokuma merkezi yaptı. İnşaat çalışması tamamlanan halı dokuma merkezlerinin açılışı yapılacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığımız ‘maharetli hanım eller' projesiyle birlikte Akziyaret ve Hamurkesen kırsal mahallelerimizde birer tane halı dokuma merkezi inşa ettik. Bu projeyle birlikte kırsalda yaşayan kadınlar halı dokuyarak üretim gerçekleştirecek ve kazanç elde edecek. Burada hem kadın elinden el emeği göz nuru halılar üretilip satılacak hem de kadınlar maharetli elleriyle gerçekleştirdikleri emeğin karşılığını alarak aile bütçesine katkı sunacak. Biz sadece rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında da çalışıyoruz ve vatandaşlarımıza nasıl da fazla faydalı oluruz düşüncesiyle çalışıyoruz. Bu proje de kırsaldaki kadın vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz ve faaliyete geçireceğimiz bir projedir. Bu güzel projede emeği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GAP Bölge İdaresine kırsal mahallelerimizdeki kadınlar adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Halı dokuma merkezinin kırsal mahallelere kazandırılmasından memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, Baydilli'ye teşekkür etti.