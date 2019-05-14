Karaköprü'de haşereyle mücadele sürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilaçlama ekipleri vatandaşların rahatsızlık yaşamaması için araçlar ve sırt pompalarıyla karasinek, sivrisinek, haşere ve larvaların artmasını engellemek için her tarafta ilaçlama çalışması yapıyor.

Özellikle vatandaşların sık kullandığı alanların dışında, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynerleri, dereler ve sazlık alanlarda ilaçlama yapılırken, gece de araçlarla sokaklarda sivrisinekle mücadele için ilaçlama yapılıyor.