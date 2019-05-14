İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaköprü'de haşereyle mücadele sürüyor

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri ilçe genelinde karasinek ve larva ile mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilaçlama ekipleri vatandaşların rahatsızlık yaşamaması için araçlar ve sırt pompalarıyla karasinek, sivrisinek, haşere ve larvaların artmasını engellemek için her tarafta ilaçlama çalışması yapıyor.


Özellikle vatandaşların sık kullandığı alanların dışında, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynerleri, dereler ve sazlık alanlarda ilaçlama yapılırken, gece de araçlarla sokaklarda sivrisinekle mücadele için ilaçlama yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.