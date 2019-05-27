Karaköprü'de haşereyle mücadele sürüyor

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri sıcak havalarda sivrisinek ve haşerelerin artmaması için gece gündüz ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 14 merkez ve 86 kırsal mahallede başlattıkları ilaçlama seferberliğinde özellikle araçlarla gece ilaçlama çalışması yaparak sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması yürütülüyor. Her mevsim devam ettirilen ilaçlama çalışmaları sıcak havalarla birlikte artırılırken, özellikle vatandaşların sık kullandığı alanların dışında, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp kovaları, dereler ve sazlık alanlarda etkin mücadele gösterilen çalışmalar kapsamında yeşil alanlar da ilaçlanıyor.

Vatandaşların ilaçtan etkilenmemesi için de ekipler araçlarla gece mesaisinde sokaklarda ilaçlama işlemi gerçekleştirirken, araçlardan vatandaşların ilaçtan etkilenmemesi için kapı ve pencerelerin ilaçlama esnasında kapatılmasına yönelik anons yapılıyor.