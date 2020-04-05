Karaköprü'de hijyen seferberliği

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi dünyayı kasıp kavuran korona virüs'üne (Covid-19) karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin olarak il merkezini deterjanlı yıkama ve dezenfekte işlemleri yaparken, kamu kurum, parklar, otobüs durakları, işyerleri ve son olarak ilçedeki binaları ilaçlamaya başladı.

Korona virüsü ile ilgili olarak teyakkuzda olduklarını belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “İlk vaka ile birlikte Karaköprü Belediyesi olarak hemen her ortamı dezenfekte etmek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sık kullandıkları ortamlar başta olmak üzere hemen hemen her yeri dezenfekte ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Apartman sakinlerini de virüsten korumak için binalarda da dezenfekte çalışması yaptıklarının belirten Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak tüm kamu kurumları, camiler, otobüs durakları, parklar, yollar, kaldırımlar da ve iş yerlerinde dezenfekte çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda binalarda da dezenfekte çalışması başlattık. Binalarda ortak kullanım alanı olan merdivenler, asansör ve merdiven korkuluklarında dezenfekte çalışması yapıldı” diye konuştu.

Apartmanlarda yapılan bu uygulamalardan dolayı memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.