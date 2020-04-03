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Karaköprü'de iş yerleri dezenfekte ediliyor

Karaköprü Belediyesi dezenfekte ekibi ilçede açık olan iş yerlerini ilaçlayıp dezenfekte ediyorKaraköprü Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi dezenfekte ekibi ilçede açık olan iş yerlerini ilaçlayıp dezenfekte ediyor


Karaköprü Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Karaköprü'deki iş yerlerini dezenfekte ediyor. Korona virüse karşı kararlı bir şekilde çalışmasını sürdüren karaköprü Belediyesi temizlik işleri ekipleri gecesini gündüzüne katarak dezenfekte yapılmadık yer bırakmamayı amaçlıyor. Çalışmadan memnun olduklarını ifade eden İşyeri sahipleri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.


Öte yandan ekipler, ilçe genelinde yol ve kaldırımlarda köpüklü suyla yıkama çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

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