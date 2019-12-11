Karaköprü'de kadına şiddete dikkat çeken oyun sahnelendi

Karaköprü Belediyesi tarafından kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kadına şiddeti anlatan "Hepgül Aysel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile Tiyatro Balans tarafından kadına şiddeti anlatan “Hepgül Aysel” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yönetici Asistan Sürekli Eğitim Merkezi (YASEM) konferans salonunda sergilenen oyuna kadınlar ve öğrenciler ilgi gösterdi. Utkan Özpak tarafından yazılan oyunda, aile içi ve kadına yönelik şiddetin çok yönlülüğü ve şiddete maruz kalmış kadınların başlarından geçenler anlatılıyor. Oyun sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker oyuncuları tebrik ederken, kadına şiddetin aile ve toplum yapısına açtığı yaraları anlatan güzel bir oyun sahnelendiğini dile getirdi. Tiyatro Balans müdürü ve oyuncusu Ömür Akkan ise Karaköprü Belediyesine organizasyon için teşekkür ederken, “Özellikle de son dönemlerde kadına şiddet ülke gündemini çokça meşgul ediyor. İstemesek de bunları oynuyoruz ve gösteriyoruz. Karaköprü 'ye daha önce de geldik ve artık samimi olduk. Bu oyunumuzu izlemeye gelen seyirciye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Oyunda şiddet gören kadın Aysel karakterini canlandıran Ebru Karaman da güzel bir oyun olduğunu belirterek seyirciye ilgisinden dolayı teşekkür etti.