Karaköprü'de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor

Karaköprü Belediyesi'nin açtığı meslek edindirme kurslarıyla birlikte kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek hem meslek öğreniyor hem de el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen (KARAMEK) Karaköprü Mesleki Eğitim Kursları ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek el becerisi ve meslek öğreniyorlar. Akpiyar Mahallesi'ndeki Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ndeki kurs merkezi, Seyrantepe Mahallesin'de bulunan 4. Murad Kültür Merkezi ve Çankaya Mahallesi'ndeki çadır gençlik merkezinde verilen kursların arasında giyim, kuaförlük, dikiş-nakış, mozaik yapımı ve halı dokuma bulunuyor.

Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen kadınlar kurslara ilgi gösterirken, kurslarda sınıflar ve kullanılan araçlar pandemi tedbirleri kapsamında sürekli dezenfekte ediliyor. Ayrıca kursiyerlerin pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde eğitim almasına da dikkat ediliyor. Kurslarda kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin de satışı yapılarak kursiyer kadınlar kazanç elde ederek ev ekonomilerine katkı sunuyorlar.

Hafta içi 10.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında iki grup şeklinde faaliyet gösteren kurslarda eğitim gören kursiyerler, kurs sonunda başarı sertifikasına sahip oluyor.