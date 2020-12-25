Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları başladı

Karaköprü'de 6 bin metrekare alanda yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için çalışmalar başladı.

Karaköprü'ye bağlı Doğukent Mahallesinde yapılacak olan havuzun çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilgili birime çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için vatandaşlar tarafından çok talep edildiğini için ilçeye bir yüzme havuzu kazandırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Baydilli, "Kapalı yüzme havuzumuzun çalışmalarına hayırlısıyla başladık. Biz de yapılan çalışmaları incelemek, görmek için burayı ziyaret ettik ve bilgi aldık. İnşallah 14 ayda tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Kapalı yüzme havuzumuz ilçemize ve Doğukent mahallemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Doğukent Mahallesine kazandırılacak olan kapalı yüzme havuzu bin metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi de açık olmak üzere 6 bin metrekare üzerinde yapılacak. Açık alanda yeşil alan, fitness ve oyun grupları da bulunacak.