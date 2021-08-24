İhlas Haber Ajansı

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Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandıracağı kapalı yüzme havuzunun çalışmaları sürdürülüyor.


Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandıracağı kapalı yüzme havuzu için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle projelendirilen ve temeli atılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için inşaat çalışmaları sürüyor. Doğukent Mahallesinde yapılan havuzun en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenirken, çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Havuzun iç ve dış duvarları ile iskeleti tamamlanırken sıva, boya ve iç dizayn çalışmalarının ardından dış peyzajın yapılmasıyla tamamlanacak. Karaköprü'ye bir kapalı yüzme havuzu kazandırma sözü olduğunu ifade eden Baydilli, bu havuzu ilçeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Doğukent Mahallesinde yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bin metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi de açık olmak üzere 6 bin metrekare üzerinde yapılacak. Açık alanda yeşil alan, fitness ve oyun grupları da bulunacak.

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