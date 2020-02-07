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Karaköprü'de kapsamlı ilaçlama çalışması

Karaköprü’de haşereyle mücadelesi çalışmaları devam ediyor.

Karaköprü'de haşereyle mücadelesi çalışmaları devam ediyor.


Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 14 merkez ve 86 kırsal mahallelerde araçlar ve sırt pompalarıyla kara sinek, sivrisinek, haşere ve larvaların artmasını engellemek için ilaçlama yapıyor. Cadde ve sokaklarla birlikte, yeşil alanlar, çöp konteynerleri, su birikintileri, sazlık alanlar ve Akpiyar deredi belirli bir program dahilinde ilaçlanıyor.

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