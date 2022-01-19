Karaköprü'de karla mücadele devam ediyor

Şanlıurfa'yı etkisi altına alan kar yağışına anında müdahale eden Karaköprü Belediyesi, geceden itibaren tüm ana arterlerde ve ara yollara kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor

Şanlıurfa'yı etkisi altına alan karlı hava nedeniyle yollar kapanırken, Karaköprü Belediyesi vatandaşların olumsuz hava şartlarında mağdur olmaması için gece saatlerinden başlayarak karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, gece saatlerinde ekipleri ziyaret edip kar temizleme çalışmalarını yerinde görürken, tüm mahallelerde kar nedeniylr kapalı yol kalmaması için koordineli bir şekilde çalışılması talimatı verdi.

İki vardiya şeklinde çalışan ekipler toplam 45 adet iş makinası, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ilçe genelinde merkez ve kırsal olmak üzere tüm yollarda çalışma gerçekleştiriyor. Ayrıca Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yayaların rahatlıkla yürüyebilmeleri için kaldırımları ve sokakları da kardan arındırdı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmamaları için kar yağışına hazır bir ekiple geceden başlayarak ilk andan itibaren müdahale ettiklerini ifade ederek, “Beklenen kar yağışına ekiplerimiz ve araçlarımızla hazırdık. Yoğun yağışla birlikte gece saatlerinde sahaya çıktık ve ana arterler ile ara sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz halen sahada dört bir yanda çalışıyor, tüm ana yolları açtık ama mağdur olan veya yolda kalan vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Geceden beri özverili bir şekilde çalışan, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için uğraşan tüm personelimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Baydilli yeni kar yağışı ihtimalinekarşı ekiplerin ve araçların her zaman sahada olacağını ve hazır bekleyeceğini söyledi.