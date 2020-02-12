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Karaköprü'de karla mücadele ekibi hazır

Karaköprü Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinde beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı.


Karaköprü Belediyesi, meteoroloji verilerine göre bu gece başlaması beklenen kar yağışı için gerekli tedbirleri aldı. Ekipler, 1 kar küreme, 3 adet greyder, 5 kepçe, 6 traktör, 5 pikap, 2 solüsyon serpme aracı ve 120 personelle karın ilçede hayatı olumsuz yönde etkilenmemesi için hazır şekilde beklemeye başladı.


Karla mücadele ekibinin 24 saat görev yapacağının altını çizen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Meteorolojinin kar uyarısı doğrultusunda Karaköprü Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldık. Ekibimiz özelikle kritik cadde ve sokakların açık tutulması için 24 saat esasına göre görev yapacak. Vatandaşlarınızın mağdur olmaması ve evlerine güvenle ulaşabilmeleri için biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda sürücülerin de duyarlı olmasını istiyoruz. Biz Karaköprü Belediyesi olarak hazır kıta bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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