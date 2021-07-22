Karaköprü'de kesim yerleri dezenfekte edildi

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan kesim yerlerinde yoğun bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak kötü görüntüyü ve kokuyu ortadan kaldırdı

Kurban Bayramında da tertemiz bir ilçe için mesaisini sürdüren Karaköprü Belediyesi temizlik ekipleri ilçede kurulan 11 adet kurbanlık kesim noktasında kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Ekipler kurbanlık kesim yerlerini köpüklü suyla yıkarken, çöp konteynerlerini de yıkayıp dezenfekte ederek kötü görüntü ve koku oluşumunu engelledi. Tüm kesim yerleri ve çevresi dezenfekte edilirken, hayvan artıkları da tüm konteynerlerden ve boş arsalardan toplandı.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de oluşan görüntü kirliliğine anında müdahale ediyor.