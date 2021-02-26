Karaköprü'de kilitli parke çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçede yol sorununu bitirmek içim ihtiyaç olan mahallelerde yol açma çalışmasını sürdürürken, deforme olan ve vatandaşlara trafikte sıkıntı çıkaran yollarda da kilitli parke döşemesiyle yenileme çalışması yapıyor. Çamlıyayla Mahallesinde yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollar kilitli parkeyle döşenerek vatandaşların hizmetine sunulurken, Atakent Mahallesinde de deforme olmuş yollarda yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Baydilli, "İlçemizde bozuk, yarım kalmış yol bırakmamak için çalışıyoruz, ayrıca ihtiyaç dahilinde yeni yollar da açıyoruz. Karaköprü her şeyin en güzelini hak ediyor, biz de yolları açık ve güzel bir Karaköprü oluşturmak için her zaman sahada çalışacağız. Sahada emek veren tüm personelimize ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde farklı noktalarda çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.