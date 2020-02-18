Karaköprü'de kırsaldaki kadınlara pozitif ayrımcılık

Karaköprü Belediyesinin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı ‘Maharetli hanım eller' projesiyle yapımına başlanan halı dokuma merkezinde çalışmalar sona yaklaştı.

Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için halı dokuma merkezi yapıyor. Çalışmaların sona geldiği halı dokuma merkezlerinin açılması ile birlikte kırsaldaki kadınlar hem boş zamanlarını değerlendirecek hem de aile bütçelerine katkıda bulunmuş olacaklar.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle gerçekleştirilen projede özellikle dezavantajlı kesimlerin ve kadınların çalışması, üretim yapması hedefleniyor. Kuruluşlardan gelen hibe ile yapılan halı dokuma merkezinde Akziyaret kırsal mahallesindeki kadınlar halı dokuyup satışını gerçekleştirecek.

İnşaat çalışmaları devam eden halı dokuma merkezinin en kısa sürede bitirilerek hizmete açılması hedefleniyor. Akziyaret kırsal mahallesindeki vatandaşlar halı dokuma merkezinin mahallelerinde yapılmasını sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.