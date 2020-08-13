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Karaköprü'de kış ayları öncesi bozuk yol onarımı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kış ayları öncesinde vatandaşların bozuk yollarda sıkıntı yaşamaması için Fen İşleri ekiplerinin bozuk yol onarmaya başladı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kış ayları öncesinde vatandaşların bozuk yollarda sıkıntı yaşamaması için Fen İşleri ekiplerinin bozuk yol onarmaya başladı.


Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ve yeni yapılaşmanın fazla olduğu ilçesi Karaköprü'de yeni yol ihtiyacının karşılanması için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yoğun bir çalışma sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Seyrantepe Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Yeni yol açma ve at yapısı tamamlanan yollarda kilitli pare döşeme çalışmalarını inceleyen Baydilli, kış aylarına girmeden aciliyeti olan yolların bitirilmesi için yoğun bir çalışma yapılması talimatı verdi.


Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz Seyrantepe Mahallemizde yeni yollar açıp alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli pare döşeme çalışması yapıyor ve mahalleye tertemiz bir yol kazandırıyor. Biz de çalışmaların gidişatını görmek için ziyaret ettik ve arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Kış ayları gelmeden ilçede bozuk yol bırakmamak ve daha fazla yeni yol açmak için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle biraz sıkıntı yaşamış olsak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada özveriyle çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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