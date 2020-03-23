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Karaköprü'de korona virüs denetimi

Karaköprü’de korona virüs salgını nedeniyle ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda eldiven ve maske denetimi yapılarak esnafa gerekli uyarılarda bulunuldu.

Karaköprü'de korona virüs salgını nedeniyle ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda eldiven ve maske denetimi yapılarak esnafa gerekli uyarılarda bulunuldu.


Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs tehdidi nedeniyle ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda eldiven ve maske denetimi yaparak esnafa gerekli uyarılarda bulundu. Ekipler ilçede yer alan fırın, market ve lokantalarda eldiven ve maske denetimi yaparak esnafa gerekli uyarılarda bulundu.


Genel temizlik ve hijyen denetiminde bulunan zabıta ekipleri fırınlarda çalışan personele eldiven, maske ve bone takmaları konusunda uyarılarda bulunken, lokantalarda müşteri kabul edilmemesi sadece servis kabul etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

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