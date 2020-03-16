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Karaköprü'de korona virüs önlemleri

Karaköprü Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı.

Alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ekipleri, kamu kurumları ve belediye hizmet birimlerinde dezenfekte çalışması yaptı.


Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsüne karşı belediye sterilizasyon çalışması başlattı. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, okuma evleri ve spor tesisleri dezenfekte edilmeye devam edilirken, halkın yoğun olarak kullandıkları kamu kurumları ve ilçe genelindeki camilerde çalışma yapıldı.

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