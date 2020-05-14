Karaköprü'de korona virüs tedbirleri sürüyor

Karaköprü Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başlamasından beri yürüttüğü dezenfekte ve hijyen seferberliğini sürdürmeye devam ediyor. Normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmayan Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri korona virüs tehdidine karşı ilçede bulunan caddeler, mahalleler, otobüs durakları, bina içleri, parklar ve oyun alanları başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Kararlı bir şekilde dezenfekte ve hijyen çalışmasının sürmesini isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçiş için bazı adımlar atıldı. Tabi salgın tehlikesi devam ettiği için biz tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da ricam bu süreçte zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkınca da sosyal mesafeye ve maske takmaya özen göstermeleridir. İnşallah kararlılıkla tedbirleri sürdürdüğümüzde bu sıkıntıyı da atlatıp yeniden sağlıklı günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Biz de bu süreçte ilçemizi steril bir hale getirmek adına dezenfekte ekibimizle çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.