Karaköprü'de kültür merkezi açılışa hazır

Karaköprü Belediyesi Seyrantepe Mahallesinde TOKİ'den devraldığı bir yapıyı kültür merkezi ve okuma evine çevirerek açılışa hazır hale getirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle TOKİ'den devralınan bir yapı değerlendirilerek kültür merkezi ve okuma evine çevrildi. Tadilat çalışmaları bitme aşamasına gelirken kültür merkezi ve okuma evi açılışı hazır hale getirildi. Bin 180 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 3 bin 500 metrekare alan üzerinde yapılan kültür merkezi ve okuma evinin çevresinde oyun parkı ve dinlenme alanı da bulunuyor.

Seyrantepe Mahallesindeki kültür merkezi ve okuma evinin en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını belirten Baydilli, “Seyrantepe mahallemize kültür merkezi kazandırma sözü vermiştik. TOKİ tarafından inşa edilen ve kullanılmayan bir yapıyı devraldık ve gerekli çalışmaları yaparak kültür merkezi ve okuma evi olarak hizmete açacağız. Buraya gençlerimiz gelerek ders çalışabilecek, çeşitli kurslar ve faaliyetlerle güzel zaman geçirebilecek. Kültür merkezimiz şimdiden Seyrantepe mahallemize ve gençlere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.