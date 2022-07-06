Karaköprü'de kurban kesim yerleri temizlendi

Karaköprü Belediyesi halkın temiz ve sağlıklı ortamda kurban kesmelerini sağlamak için kurban kesim ve satış yerlerinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kesim yerlerinde daha steril bir ortamda kurban kesimi yapılmasını sağlamak için kesim yerlerinde detaylı yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik işleri ekipleri ilçe genelindeki tüm kurban kesim yerlerinin temizliğini bayram öncesi bitirmek için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için bayram namazı sonrası camilerde ve kurban kesim alanlarında kurban poşeti dağıtımı yapacak. Kurban Bayramı süresince kaçan kurbanlıkların yakalanması için Karaköprü Belediyesi bünyesinde 'boğa timi' kurulurken, bayram boyunca ekipler kurban firarlarını önlemek için nöbet tutacak. İlçedeki camilerin de bayrama tertemiz bir şekilde girmesi için ibadethane temizleme ekipleri camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Halı yıkama makinesiyle ibadethanelerdeki halılar temizlenirken, güzel koku için gül suyu dökülüyor.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi tarafından ilçede kurulan kurban satış yerlerinde de kurbanlık satışı deva ediyor, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar bayram öncesi ve bayram boyunca Batıkent Mahallesinde fuar merkezi karşısındaki kurban satış yerinde kurbanlık temin edebilirler. Bayramda vatandaşlar kurban firarlarını ve temizlik taleplerini Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa birimine bildirerek gerekli hizmeti alabilecek.