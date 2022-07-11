Karaköprü'de kurban kesim yerleri temizleniyor

Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Karaköprü Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan 11 kurban kesim noktasında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Yoğun çalışma sürecinde ekipler tarafından çevre sağlığını tehdit eden atıkların yanı sıra görüntü kirliliğine sebep olan çöpler toplanırken, çöp konteynırları da deterjanlı su ile yıkanarak koku oluşumunun önüne geçildi.

Bayramın ilk gününde sabah erken saatlerden itibaren mesaisini gece-gündüz sürdüren temizlik işleri ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde oluşan görüntü kirliliğine de anında müdahale ediyor.

Ekiplerin bayram boyunca temizlik ve yıkama mesaisini aralıksız sürdüreceği bildirildi.