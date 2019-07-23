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Karaköprü'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Karaköprü Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ilçedeki kurban kesim ve satış yerlerini belirledi.


Kurban Bayramı'nda vatandaşların daha rahat ve nezih ortamda kurbanlarını kesmeleri için titiz bir çalışma yapan Karaköprü Belediyesi, Kurban satışı yapılabilecek yerleri Akbayır Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı ve Mimar Sinan Bulvarı ve Seyrantepe (Maşuk) mahallesi olarak belirledi. Kurban kesim için ise, "Karşıyaka Mahallesi Çevik Kuvvet Bölgesi Kazancı Bedih Parkı karşısı kapalı Pazar alanı, Ali Baba (Merkez) Mahallesi Karaköprü Belediyesi Hamamı üstü kapalı semt pazarı alanı, Doğukent Mahallesi kapalı semt pazarı alanı, Şenevler Mahallesi 1 ve 2 nolu kapalı semt pazarı alanı, Akpiyar Mahallesi kapalı cumartesi semt pazarı alanı, Çankaya Mahallesi M. Hafız Bulvarı üzeri kapalı semt pazarı alanı, Akpiyar Mahallesi Narlı İlk Öğretim Okulu arkası Çarşamba pazarı yeri, Akbayır Mahallesi çırağan sitesi yanı, Seyrantepe (Toki-Maşuk) Mahallesi Molla Gürani Okulu arkası Semt pazarı alanı, Narlıkuyu Mahallesi kapalı semt pazarı alanı ve Atakent Mahallesi Esentepe Cumartesi Semt Pazarı alanı" belirlendi.

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