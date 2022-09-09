Karaköprü'de kursiyer çocuklar sertifikalarını aldı

Karaköprü Belediyesinin çocuklara yönelik açtığı Kur'an-ı Kerim kursunun tamamlanmasıyla çocuklara katılım sertifikaları dağıtıldı

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocukların yaz tatilini değerlendirmesi için açılan Kur'an-ı Kerim kursu tamamlandı. Kurs sonunda kursiyer çocuklara katılım sertifikaları verildi. Çocukların Elif Ba, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenmesi için açılan kursta çocuklara Sanayi Camii eski İmamı İsmail Zorlu tarafından temel eğitim aktarıldı. Okulların açılacak olmasıyla kurs da tamamlanırken, kursiyer çocuklara Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve Kurs Eğitmeni İsmail Zorlu tarafından katılım sertifikaları dağıtıldı. Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, yaz döneminde çocukların zamanını eğitimle değerlendirmesi için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla kurslar açıldığına değinerek, “Çocuklarımızın kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için bu kursumuzu faaliyete geçirdik. Burada çocuklarımız güzel bir eğitim alarak Kur'an okumaya başladılar ve bugün de kursumuz sona erdi. Allah Kur'an-ı Kerim okuyan ve anlayan bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip etsin” dedi.

Kurs Eğitmeni İsmail Zorlu ise bir ay boyunca 30 öğrencinin katılımıyla güzel bir kurs dönemi geçirdiklerini kaydederken, “Çocuklarımızın çoğu Kur'an-ı Kerim'e geçtiler ve bilenler de okumalarını düzeltmeye başladılar. Dini eğitim ve temel bilgiler anlamında da çok şey öğrendiler. Çocuklarımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyorum, inşallah kurslarımız devam edecektir” diye konuştu.

Öte yandan kursiyer çocuklara dini kitap hediye edildi.