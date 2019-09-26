Karaköprü'de madde bağımlılığı tiyatro oyunu sahnelendi

Karaköprü Belediyesi tarafından madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla madde bağımlılığının zararlarını anlatan "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile Tiyatro Balans tarafından “Pembe Aslında Siyahtır” adlı oyun üç seans olarak sahnelendi. Yönetici Asistan Sürekli Eğitim Merkezi (YASEM) konferans salonunda sergilenen oyuna özellikle öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Kasım Uçkan tarafından yazılan oyunda uyuşturucu kullanımının olumsuz etkileri, zararlı alışkanlıkların gençler ile ailelere yaşatmış olduğu yıkımlar, kayıplar ve toplum üzerindeki etkilerine vurgu yapıldı.

Tiyatro oyununu Karaköprü Belediye Başkan Vekili Tayyar Yetim, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Şeker, Mustafa Aslan ile çok sayıda öğrenci ile öğretmenleri izledi.

Oyun sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker oyuncuları tebrik ederken, madde bağımlılığının gençlere yaşattığı tahribatı anlatan güzel bir oyun olduğunu dile getirdi.

Şeker, "Gerçekten çok önemli konusu olan güzel bir oyun seyrettik. Burada da gördük ki zengin de fakir de ancak ailesiyle birlikte olunca mutlu olur. Genç kardeşlerimiz bu oyunla çok önemli derslerle karşılaştılar, önemli mesajlar verildi. Madde bağımlılığının aileler ve gençler üzerinde açtığı yaralar, kötü arkadaş çevresinin madde bağımlılığına etkisi burada güzel bir şekilde işlendi. Ben bu güzel oyun için tiyatro ekibimizi ve izlemek için salonu dolduran öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Oyunu izleyen öğrenciler ise oyunda madde bağımlılığının zararlarından bahsedildiğini belirterek önemli şeyler öğrendiklerini ifade etti.