Karaköprü'de öğrenciler sınavlara hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesi eğitime verdiği önemden dolayı ilçede sınavlara hazırlanan öğrenciler için okuma evleri ve halk kütüphanesinde sessiz ve temiz bir ders çalışma ortamı sunarak sınavlarda başarılı olmalarına katkı sağlıyor. Yoğun sınav maratonu ve eğitim dönemi içerisinde ders çalışabilecekleri ortam arayan öğrenciler, Karaköprü Belediyesinin hizmeti olan halk kütüphanesinde ders çalışırken, buradaki materyallerden ve kaynaklardan faydalanma imkânı buluyor. Öğrenciler, gerek okul derslerine gerekse ÖSYM sınavlarına kütüphanede çalıştıklarını, sessiz bir ortamda derse daha iyi odaklandıklarını ifade ettiler. Kütüphane görevlilerinin de kendilerine her türlü kolaylığı sağladığını dile getiren öğrenciler, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye kütüphane hizmeti ve ilçeye kazandırdığı okuma salonları için teşekkür etti.

Karaköprü Belediyesi bünyesinde bulunan halk kütüphanesi, Esentepe okuma evi, Atakent okuma evi ve Doğukent okuma evinde 08.00 - 19.00 saatleri arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriliyor.