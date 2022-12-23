Karaköprü'de öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi çerçevesinde ilçedeki okullarda öğrencilere çevre bilinci, sıfır atık ve geri dönüşümün önemi anlatılıyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olan Karaköprü Belediyesi, temiz çevre ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi çerçevesinde ilçedeki okullarda öğrencilere sıfır atık, çevreyi korumada geri dönüşümün önemi ve çevre bilinci anlatılıyor. İlçedeki İstiklal Ortaokulunda gerçekleştirilen programda çocukların çevre bilinci kazanması için doğayı korumanın önemi, çöplerin doğaya uzun süreli zararları anlatıldıktan sonra atıkların ayrıştırılarak çöp olmaktan çıkması ve geri dönüştürülerek enerji elde edilmesi konusunda bilgi verildi. Öğrencilere özellikle atık yağ, pil ve ambalaj atıklarının rastgele çöpe atılması yerine geri dönüşüme kazandırılması için farkındalık eğitimi verilirken, geri dönüştürülen atıklarla doğaya, ekonomiye ve enerjiye kazançları aktarıldı. Öğrencilerin durumu kavraması için örnek olarak katı atık ve pil toplama kutuları, atık yağ toplama şişeleri programda tanıtılırken, öğrencilerin ve velilerinin konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olması için geri dönüşüm ile ilgili bilgiler içeren broşürler dağıtıldı. Programın ardından İstiklal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Özsöyler'e okul olarak çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda duyarlılıklarından dolayı teşekkür belgesi verilirken, okula dezenfektan, geri dönüşüm kutu seti ve atık yağ kutuları hediye edildi.