Karaköprü'de öğrencilere stem eğitimi verilecek

Karaköprü Belediyesi tarafından açılan ve Karaköprü Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen stem ve bilim merkezinde gençlere geleceğim mesleklerinden olan stem ve robotik kodlama eğitimi veriliyor. Açılan kurslarda gençler bilimle tanışırken, kodlama ve robotik tasarım öğrenerek geleceğin mühendisleri olma yolunda ilk adımı atıyorlar.

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde açılan stem ve robotik kodlama kursunda ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verilecek.

21 Ocak'ta başlayacak olan eğitimler için öğrencilerin online başvuru yapması gerekiyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler 444 9 657 numaralı Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa biriminden bilgi alabilecek.

Stem ve robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere android uygulama geliştirme, drone yapımı, kodlama, temel elektronik, robotik, 3D tasarım ve 3D üretim eğitimleri alacak.