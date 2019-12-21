Karaköprü'de öğretmenler doğa ve sağlık için yürüdü

Karaköprü'de düzenlenen programda öğretmenler doğa ve sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptı.

Sosyal belediyecilik faaliyetlerine önem veren Karaköprü Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte doğa ve sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak adına örnek bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte ilçede görev yapan onlarca öğretmen doğa yürüyüşü gerçekleştirerek sağlıklı yaşama ve doğanın korunmasına dikkat çekti. Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanvekili Mustafa Akaslan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, şube müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda öğretmen katıldı. Karaköprü'deki kent ormanında yapılan etkinlikte öğretmenler, doğa yürüyüşü ve çevre temizliği gerçekleştirdikten sonra kahvaltı yaptı.

Etkinlik sonrası konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanvekili Mustafa Akaslan, farkındalık oluşturma adına öğretmenlerle birlikte güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de öğretmenler haftası nedeniyle geçen ay ilk kez yapılan etkinliğin ikincisinin Karaköprü Belediyesi desteğiyle gerçekleştirildiğini aktararak, katılım gösteren tüm öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.