Karaköprü'de öğretmenler unutulmadı

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında toplumun her kesimiyle ilgilenen Karaköprü Belediyesi öğretmenler gününde ilçede görev yapan öğretmenleri de unutmayarak günlerini kutladı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin eşi Güler Baydilli ve Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutlayıp karanfil hediye etti. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Güler Baydilli ve Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker öğretmenlerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Baydilli, toplumun inşasında önemli yeri olan öğretmenleri her zaman hatırlamak gerektiğini ifade ederek bu güzel günde Karaköprü'deki öğretmenlerle bir araya gelmek istediklerini kaydederek, "Öğretmenlerimiz çocuklarımızın, gençlerin geleceğe hazırlanmasında en önemli yol göstericilerdendir. Gerektiğinde kendi hayatından fedakarlıklar yaparak öğrencilerinin en iyi şekilde eğitim alması ve hayata hazırlanması için çaba gösteriyorlar. Ben tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.