Karaköprü'de okul kantinleri denetlendi

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlerde denetim yapıyor. Kantinlerde gazlı içecek, kızartma ve cips satışı yapanlara idari yaptırım uygulayan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen denetimi de yaptı. Kantincilere satılmaması gereken ürünler, kantinde olması gereken hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edilmesiyle ilgili bilgi veren ekipler, kurallara uyan kantinlere teşekkür etti.