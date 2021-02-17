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Karaköprü'de okuma salonları gençlerin hizmetine açıldı

Karaköprü Belediyesi tarafından pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen okuma salonları ve halk kütüphanesi pandemi tedbirleri alınarak sınavlara hazırlanan gençlerini hizmetine açıldı.


Karaköprü Belediyesinin öğrencilere önemli bir hizmeti olan okuma salonları ve halk kütüphanesi pandemi tedbirleri alınarak gençlerin hizmetine tekrar açıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir faaliyetlerine ara verilen ve kapalı durumda olan okuma salonları gençlerin talebi üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla tekrar hizmete açıldı.


Esentepe, Atakent ve Doğukent Mahallelerindeki okuma salonları ile Seyrantepe'deki 4. Murad Kültür Merkezi içerisinde bulunan okuma salonu ve Çankaya Mahallesindeki halk kütüphanesi hijyen ve dezenfekte işlemlerinin ardından pandemi tedbirlerine uyularak öğrencilere tekrar hizmet vermeye başladı.

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