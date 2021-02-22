Karaköprü'de önemli yatırımın temeli atıldı

Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandıracağı önemli bir hizmetin daha temelini attı. Doğukent Mahallesine kazandırılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temel atma programı gerçekleştirildi. Programa, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilatı üyeleri katılım gösterdi.

Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, söz verdikleri bir hizmeti daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Baydilli, “Karaköprü ilçemiz her geçen gelişen ve büyüyen bir ilçe. Biz de ilçemize yeni hizmetler kazandırmak, geliştirmek için çalışıyoruz. Seçim döneminde ilçemizde bir eksiklik olan yüzme havuzu sözünü vermiştik. Bugün de çok şükür gençlerimiz için Doğukent Mahallemizde 6 bin metrekare alan üzerinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temelini atıyoruz. Havuzumuz inşallah 10 ay sonra tamamlanacak ve açılışını gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Doğukent Mahallesine kazandırılacak olan kapalı yüzme havuzu bin metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi de açık olmak üzere 6 bin metrekare üzerinde yapılacak. Açık alanda yeşil alan, fitness ve oyun gruplarının da yer alacağı bildirildi.