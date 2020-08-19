Karaköprü'de pandemi denetimi

Korona virüs salgınında özellikle son dönemlerde vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde pandemi denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki esnaf, vatandaş ve siteleri ziyaret eden zabıta ekipleri maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda özverili davranılmasını istedi. Pandemi kurallarına uymayan işletmeler ve vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacağını tebliğ eden ekipler esnaf ve vatandaşların ateş ölçümlerini de gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerine dikkat çekerek, bu salgından ancak bilinçli olarak hareket ederek kurtulabileceklerini söyledi.

Baydilli, "Bir süredir çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız ve gerçekten bunu görmezden gelme şansımız yok. Her gün çevremizde birileri bu virüsten dolayı hayatını kaybederken bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Salgının ülkemizde yayıldığı ilk andan itibaren bu konuyu dikkate aldık ve tüm ekiplerimizle hijyen ve dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun yanında zabıta ekiplerimiz de ilçede maske ve sosyal mesafe konusunda denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Ben tüm vatandaşlarımızdan virüsü dikkate almaları ve kurallara uymaları konusunda anlayış bekliyorum. İnşallah en kısa sürede bu belayı da atlatır ve sağlıklı bir döneme başlarız" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri emniyet güçleri ile birlikte pazar yerleri ve esnaf denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edecek.