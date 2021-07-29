Karaköprü'de parke çalışmaları devam ediyor

Karaköprü'de ihtiyaç dahilinde açılan yollarda altyapı çalışmaları sonrası kilitli parke döşenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Karaköprü'de vatandaşların yol taleplerini karşılamak için çalışan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Akpiyar Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanan bölgelerde kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yolla ilgili sorun bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.

Baydilli, "Karaköprümüz her yıl önemli bir büyüme oranı gösteriyor. Bu büyüme oranı ile birlikte yeni yol ihtiyacı doğuyor. Biz de bu ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, konutlaşmanın arttığı tüm bölgelerde ihtiyaç dahilinde yeni yol açıyor. Açılan yollarda alt yapı çalışmalarının ardından bölgede kilitli parke taşı döşemesi yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar dahilinde; Doğukent, Seyrantepe, Batıkent ve Güllübağ mahallelerinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.