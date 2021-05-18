İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaköprü'de parklar yaz mevsimi için hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki parklarda çim biçme ve onarım çalışması yaparak parkları yaz ayların da vatandaşların rahat kullanması için hazırlıyorKaraköprü Belediyesi ilçeye her yıl yeni yeşil alanlar kazandırırken, mevcut yeşil alanlarda da bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki parklarda çim biçme ve onarım çalışması yaparak parkları yaz ayların da vatandaşların rahat kullanması için hazırlıyor


Karaköprü Belediyesi ilçeye her yıl yeni yeşil alanlar kazandırırken, mevcut yeşil alanlarda da bakım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki mevcut parklarda daha önce mevsim çiçekleri ekimi gerçekleştirirken, şimdi de çim biçme çalışması gerçekleştirerek parkları yaza hazırlıyor.


Yaz aylarında vatandaşların sıcak havalarda dinlenmesi için hazırlanan parklarda uzayan çimler biçilirken, oyun ve mobilya grupları ile lavabolarda gerekli onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor.


Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha önce de parklarda mevsim çiçekleri ve ağaç ekim çalışması gerçekleştirmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.