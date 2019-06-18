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Karaköprü'de parklarda onarım atağı

Karaköprü Belediyesi, sıcak havalarla birlikte vatandaşların parklarda daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle parklarda onarım çalışmamalarını sürdürüyor yapıyor.


Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında sıcak hava nedeniyle vatandaşların yaşam alanı olan parklarda program dahilinde çim biçme, temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatı doğrultusunda çalışmalarını sıklaştıran ekipler, mevsimsel çalışmalar kapsamında çim ekme ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların daha rahat ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla parklarda bank, oyun grubu, fitness grubu gibi eksiklikleri gideriyor. Park ve bahçelerin yemyeşil görüntülerini korumalarını sağlamak amacıyla ağaçların bakımlarını da yapan ekipler, kırılan çeşme musluklarını da değiştiriyor.


Vatandaşların parkları sorunsuz bir şekilde kullanması için çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor.

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