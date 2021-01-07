Karaköprü'de pazar yerleri denetlendi

Karaköprü'de zabıta ekipleri pazar yerlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Karaköprü' de pandemi tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri pazar yerlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. İlçedeki pazar yerlerinde mesafe ve maske denetimi yapan ekipler esnafı ve vatandaşları pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Pazar esnafının ateş ölçümü ve HES koduyla risk durumunu sorgulayan zabıta ekipleri, pazar yerlerinde alışveriş esnasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini esnaf ve vatandaşlara iletiyor.