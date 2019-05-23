Karaköprü'de Ramazan dolu dolu geçiyor

Karaköprü'de Ramazan ayı Karaköprü Belediyesi'nin yaşam sokağında iftar sonrası gerçekleştirdiği etkinliklerle dolu dolu geçiyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle Ramazan ayı Karaköprü'de dolu dolu yaşanırken, yaşam sokağındaki etkinliklerde özellikle çocukların doyasıya eğlenmesi dikkat çekiyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin de katıldığı programda illüzyon gösterisi, Nasrettin Hoca ve İbiş ile çocuklarla çeşitli yarışmalar yapıldı. Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, anne ve babalar Ramazan ayını ibadetle geçirirken çocukların da Ramazan coşkusunu yaşaması için bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Baydilli, "Her zamanda söylediğimiz gibi bir şehirde çocuk gülerse şehir güler, insanlar güler. Biz de bu kültürel ve sosyal etkinliklerle çocuklarımızın eğlenmesini sağlıyor, onların Ramazan ayını dolu dolu geçirmesini sağlıyoruz. Ailelere de çocuklarıyla birlikte etkinliklerimize katılım gösterdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaşam sokağında gerçekleştirilen programa katılan vatandaşlar, Karaköprü Belediyesinin yaptığı etkinliklerden memnun olduklarını dile getirerek, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.