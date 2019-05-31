Karaköprü'de Ramazan etkinlikleri sona erdi

Karaköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayının dolu dolu geçirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği iftar sonrası etkinlikleri bu yıl Ramazan boyunca Yaşam Sokağında gerçekleştirilirken, önceki akşam yapılan programla etkinlikler sona erdi. Etkinlikte Sema gösterisi ve ney dinletisi gerçekleştirilirken, vatandaşlar son programa ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara soğuk limonata ikramı yapıldı. Programa katılım gösteren vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirirken, etkinlikler için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler.

Vatandaşlar Ramazan ayı boyunca güzel etkinliklerle iftar sonrası sahura kadar olan zamanı iyi geçirdiklerini kaydetti.