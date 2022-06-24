Karaköprü'de sağlık ve hijyen denetimi

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde işletmelerde hijyen ve vatandaş sağlığının korunması için denetimlerini sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri ilçede bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için market, kasap, fırın, kuruyemişçi gibi işletmelerde hijyen, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketi denetimleri yapan zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve imalathaneleri kontrol etti.

Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler. Zincir marketlerde de ürünlerin etiket fiyatı ve kasa fiyatı karşılaştırması yapan ekipler, fiyatları tutmayan ürünler için ilgili işletmelere ihtar uyguladı.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek.