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Karaköprü'de sentetik çim saha hizmete girdi

Karaköprü Belediyesi kırsalda yaşayan gençler için spor yatırımlarını sürdürürken, Kızılburç kırsal mahallesine kazandırdığı sentetik çim saha ile birlikte kırsaldaki 17.

sentetik çim sahayı hizmete sundu


Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere en iyi hizmeti götürme adına çalışmalarını sürdürüyor. Kırsaldaki gençlerin spor yapabileceği ortam sağlamak için özellikle çevre mahallelerdeki gençlerin de faydalanması için toplu taşımalı eğitimin olduğu mahallelere sentetik çim saha kazandıran Karaköprü Belediyesi, Kızılburç kırsal mahallesi ile birlikte 17. kırsal mahallede sentetik çim saha inşa edip hizmete sundu. Baydilli, "Kırsal mahallelerimize değer veriyoruz, hizmet götürüyoruz. Buradaki gençlerin spor yapması, sporla kaynaşması için sentetik çim sahalar inşa ediyoruz. Şu ana kadar toplu taşımalı eğitimin olduğu tüm mahallelerimize sentetik çim saha kazandırdık. Bunun dışında da talebe göre nüfusu fazla olan mahallelerimize de sahalar yapıyoruz. 17 kırsal mahallemizde yaptığımız sahalarda gençler, çocuklar çamura saplanmadan, taşa takılmadan top oynayabilir, spor yapabilir. Sentetik çim sahamız Kızılburç mahallemize ve çevre mahallelerimize hayırlı olsun" dedi.

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