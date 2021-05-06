Karaköprü'de sokak hayvanları unutulmadı

Karaköprü Belediyesi sokakta yaşayan hayvanlar için parklara geri dönüşümden elde edilen su ve mama kapları yerleştirirken, kapları doldurarak sokaktaki canların faydalanmasını sağlıyor

Karaköprü Belediyesi ilçedeki sokak hayvanları için de hizmetlerini gerçekleştirip sokaktaki canları unutmuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için geri dönüşüme kazandırılan atık borulardan yapılan su ve mama kapları parklara yerleştirildi. Sokaktaki hayvanların hem aç kalmaması hem de sıcak havalarda su ihtiyacını gidermesi için gerçekleştirilen çalışmayla ilçedeki birçok parka su ve mama kapları yerleştirilecek. Ayrıca Karaköprü Belediyesi tarafından yerleştirilen kaplar sürekli kontrol edilerek sokaktaki canlar için su ve mama takviyesi yapılacak.

İlçedeki tüm canlılardan mesul olduklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Sokak hayvanları masum ve dilsiz varlıklardır. Onları koruyup, kollamak ve yaşatmak bizim temel görevimizdir. Biz de sokakta yaşayan bu canların hem karnını doyurabilecekleri hem de su ihtiyacını giderebilecekleri mama kaplarını parklarımıza yerleştiriyoruz. Bu kapları da geri dönüşüme kazandırılan atık boruların tadilatını ve boyasını yaparak elde ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ve çocuklarımızdan ricam sokak canları için yapılan bu kaplara zarar verilmesine izin vermemeleridir. Çünkü onların yaşamını idame ettirmesi için gereken yiyecek ve su o kaplarda onlara sunulacak. Biz her zaman bu kapların dolu tutulması için gerekli talimatları verdik” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi boncuk ekibi de sokaktaki başıboş hayvanların aşıları, tedavileri ve barınağa yerleştirilmeleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor.