Karaköprü'de su günü etkinliği yapıldı

Belediyecilik faaliyetlerinin yanında sosyal ve eğitsel çalışmalara da önem veren Karaköprü Belediyesi 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle öğrencilere suyun önemini anlatmak için bir etkinlik gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma Birimi tarafından Ayşe Hümeyra Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere suyun yaşam için öneminden bahsedilirken, israf edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Suyun doğa ve insanlar için öneminden, hijyen için suyun gerekliliğinden ve israfından kaçınılması gerekliliğinden bahsedilen etkinlikte öğrenciler su ve çevre konulu resim çizerek sergiledi.