İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaköprü'de tiyatro gösterisi sahnelendi

Karaköprü’de farkındalık oluşturulması amacıyla engellilerin hayatını anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.

Karaköprü'de farkındalık oluşturulması amacıyla engellilerin hayatını anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.


Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri programı kapsamında “Engelime engel olma” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. YASEM konferans salonunda düzenlenen ve yazarlığını Şanlıurfalı sanatçı Emin Özbey'in yaptığı sosyal sorumluluk projesinde engellilerin hayatını anlatan oyun sahnelendi. Tiyatro oyununda maganda kuruşunu sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan genç ile zihinsel engelli ve iş kazası sonrası kolunu kaybeden kardeşlerin hayatları anlatıldı.


Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, Karaköprü Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söylerken tiyatro ekibine teşekkürleri sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.